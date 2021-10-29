台股站上萬七關卡後呈現高檔震盪，大盤自萬八新高後拉回千點整理，雖然大盤尚未創新高，不過統計自10月27日止，扣除成立未滿一年以及法人級別基金，共有37檔台股基金領先大盤創下新高，讓逾17萬名受益人荷包賺錢，也顯示出主動選股的台股基金投資優勢。以10月以來績效來看，群益奧斯卡基金上漲16.89%表現最佳，其他前十名依序為群益中小型股10.96%、群益創新科技9.97%、安聯台灣科技9.81%、國泰大中華9.38%、兆豐國際電子9.29%、國泰小龍9.27%、國泰中小成長9.04%、群益店頭市場9%、新光大三通8.95%。整體團隊操作績效來看，群益投信旗下4檔基金上榜並居前三名，顯示出投研團隊專業操盤傑出能力。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，台股因應國際利空下挫後已清洗不少融資浮額，築底過程仍有反覆震盪可能；因航運等原物料族群崩跌影響市值較大，短期台股較難收復18000點歷史高點位置；整體而言研判台股大盤將持續位於區間整理築底過程，未來一兩個月內較難有大漲行情，但底部支撐力道可望逐漸明確，強勢族群仍有個股表現空間，類股將呈現強者恆強弱者恆弱的資金越來越集中現象；因台灣擁有全球最強半導體產業鏈，諸如5G、AI、HPC等新科技發展並不受短期總體經濟疑慮影響，故半導體族群可望表現相對強勢。

群益中小型股基金經理人楊遠瀚指出，台股指數近期可能呈現震盪，原因在惟諸多國際利空如恒大地產財務危機、中國限電措施，以及聯準會縮減購債等利空已逐漸為市場所消化，預期加權指數破底風險較來可能來自美國債務上限協商結果或地緣政治相關風險(較難判斷)，美國債務協商破局機率偏低但仍需緊密關注。看好電子族群仍以半導體先進製程相關為主，雲端伺服器相關族群趨勢、車用電子，另外看好國內五倍券相關商機，電商族群也可留意。

以群益奧斯卡基金的持股前10大來看，包括：健策(3653)、AES-KY(6781)、世芯-KY(3661)、金居(8358)、祥碩(5269)、創意(3443)、智原(3035)、威鋒電子(6756)、同欣電(6271)、信驊(5274)等。