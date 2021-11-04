印度政府8月宣布將推動基礎建設計畫，可望帶動印度GDP並創造就業機會。瀚亞投資指出，印度經濟要維持高速增長，很重要的是政策引導，預計在政府領頭支出下，可望帶動國內投資動能，中長線印度股市展望樂觀，後續看漲。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，今年印度政府積極投注目光在基礎建設，相關計畫源源不斷。然而，光有政府資金投入，恐怕對整體財政支出負擔較大，因此印度政府計畫將國有營運項目BOT化，來吸引民間資金進入基礎建設營運，不僅可以提升效率，並減輕政府財政壓力。預計資產活化後從私人企業流入的金額也逐年增加，在政府及民間共同合作下，可望替印度金融市場帶來更多活水。

從績效層面來看，過去一個月印度股市出現漲多高檔震盪整理格局，相較8、9月的亮眼漲勢，10月SENSEX指數僅小幅上漲0.31％，卻穩站6萬點關卡。根據CMoney資料統計，截至10月底， 瀚亞印度基金近一個月交出1.48％的表現，不僅優於大盤表現，同時在投信發行之境內印度股票基金中居冠。若將時間拉長來看，今年來瀚亞印度基金、群益印度中小基金分別有22.92％、25.7％的漲勢。

林庭樟表示，短期基金正貢獻來自於基金主要持有的金融、耐久財消費兩大族群，受惠於疫情後經濟復甦與企業獲利。此外，今年來印度挾著來自疫苗普及、政策激勵、體質穩定，還有大陸市場轉單等影響，股市表現高於全球新興市場表現。整體看來，印度股市漲幅已經優於整體新興市場，預期未來仍有機會延續此多頭趨勢，成為新興市場中的資優生。

展望印度股市後市，林庭樟指出，印度經濟將受惠國內延續的消費復甦、內需資本支出增加、政府政策持續作多等利多支撐，同時就資金面和技術面來看，目前的多頭行情尚未完結，建議看好印度潛力的投資人，可以利用定期定額方式分批布局，以參與印度中長線成長的投資契機。