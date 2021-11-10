瑞信多元化區域布局有成，在亞太區多數市場營收明顯增長，亞太區2021年前九個月累計營收達36.5億美元，較去年同期持續增長，占集團總營收比重達19％；亞太區調整後稅前利潤9.15億美元，更是較去年同期大增五成以上。

瑞信集團最新季報顯示，亞太區作為瑞信重點發展地區，其對集團總收入的貢獻比率達19％。為進一步推動亞太區業務的快速發展，瑞信將加大亞太區業務的資本投入，在大陸與其他地區市場發展具有領先優勢的客戶業務，強化綜合客戶服務模式，力爭讓亞太區業務為集團營收做出更大的貢獻。

瑞信在新戰略部署下，瑞信亞太區首席執行官司徒瀚（Helman Sitohang）將繼續專注於瑞信的區域客戶策略和市場拓展，並推進瑞信的協同合作和增長重點。

司徒瀚表示，瑞信的集團新戰略部署以亞太市場發展為先，將繼續投入資源，提高資本投入，這為推動亞太區業務更快發展提供了重要契機。瑞信的亞太區業務收入與客戶業務量維持增長趨勢，凸顯了堅實的發展基礎，以及亞太區是瑞信發展戰略的一大關鍵支柱，將繼續發揮強大的市場領導地位、備受認可的「企業家銀行」品牌定位和綜合經營模式等優勢，擴大對亞太區的資本投入。

瑞信大中華區首席執行官杜英樹補充，瑞信在亞太區建立了強大的業務平台，各項業務在大中華區以及亞太區各大主要的金融和理財市場均出類拔萃，其中，大陸市場是瑞信在亞太區乃至全球戰略的重中之重，將秉持承諾構築瑞信中國平台。