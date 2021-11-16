共信-KY(6617)子公司共信醫藥已向行政院農業委員會動植物防疫檢疫局(動檢局)提出犬隻黑色素瘤田間試驗案申請，預計在2年內完成田間試驗，之後即可申請動物用新藥藥證，以搶攻動物醫藥的廣大市場。

全球動物抗癌用藥有相當大的市場需求，據資料顯示，癌症已躍升為老年犬貓的十大死因第一名，共信-KY的GWA101治療技術具有選擇性毒殺癌細胞的特性，共信指出，未來不管是GWA101產品上市銷售或是國際授權的權利金都有機會帶來獲益。

共信-KY在2019年11月取得全台第一張由動檢局核准的毛小孩癌症治療田間預試驗，日前已經完成田間預試驗，對於毛小孩癌症的治療及用藥的安全性及有效性已經得到初步驗證，故於今日正式提出田間試驗申請案。動物用抗腫瘤新藥是以瘤內注射給藥方式直接將藥物注射於目標腫瘤，並能選擇性的毒殺癌細胞，達到局部腫瘤控制，又相對降低對周邊正常細胞的傷害的市場述球。

共信醫藥成立於2014年，專注在小分子抗癌化學消融新藥研發的生技醫藥公司。共信醫藥跳脫傳統癌症治療思維，結合微創手術治療開發以PTS為主要活性成分的抗癌新藥。有鑒於台灣的研發環境的成熟與能量及布局全球的考量，共信醫藥在2014年在台灣分別成立共信醫藥及共信控股，並於2015年12月完成整合與重組。以共信控股旗下子公司共信醫藥作為營運總部，推動集團在全球的新藥研發、臨床研究、製造技術、國際授權及行銷的規畫與推動。