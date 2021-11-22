櫃買本周連推四場次業績發表會，今（22）日由「生技醫療」主題業績發表會登場，有皇將（4744）、樂斯科（6662）、寶利徠（1813）等3家上櫃公司參與，將以線上直播方式說明業績相關資訊。

櫃買中心表示，自去（109）年來受國際疫情影響，國內整體生技族群獲高度關注，而「生技醫療」產業也是櫃買市場重要特色產業之一，22日邀請製藥設備廠皇將、實驗動物試驗服務廠商樂斯科、及眼鏡鏡片製造商寶利徠等3家公司與會。

櫃買本周的四場次主題業績發表會，在今日的生技醫療主題業績發表會後，接續還有23日的「半導體」、25日的「富櫃200」、26日的「5G應用」等三場次主題業績發表會。

櫃買中心指出，各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人也可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提查詢以及點閱觀看。