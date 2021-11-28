「屏東你好‧石斑來早」屏東水產品早午餐發表會28日登場，3業者在屏縣府的協助下，分別展出令人垂涎欲滴的石斑魚早午餐。（謝佳潾攝）

「屏東你好‧石斑來早」屏東水產品早午餐發表會28日登場，3業者在屏縣府的協助下，分別展出令人垂涎欲滴的石斑魚早午餐。（謝佳潾攝）

「屏東你好‧石斑來早」屏東水產品早午餐發表會28日登場，3業者在屏縣府的協助下，分別展出令人垂涎欲滴的石斑魚早午餐。（謝佳潾攝）

「屏東你好‧石斑來早」屏東水產品早午餐發表會28日登場，3業者在屏縣府的協助下，分別展出令人垂涎欲滴的石斑魚早午餐。（謝佳潾攝）

近年從中央到地方都努力推動石斑魚轉型內銷，屏東身為石斑魚養殖大縣更是積極媒合各種可能性，當中把高級宴會食材搖身一變成早午餐料理的嘗試，堪稱一絕，3業者28日一同推出中、西式石斑魚早午餐，光看賣相就令人食指大動。

「屏東你好‧石斑來早」屏東水產品早午餐發表會28日登場，3業者在屏縣府的協助下，分別展出令人垂涎欲滴的石斑魚早午餐，有香草珍珠龍膽石斑拼盤、香草珍珠龍膽石斑青醬燉飯、清爽蔬果石斑歐包、柚香石斑蔬果冷麵、龍魚雞湯麵、龍魚鮮果沙拉等。

一道道料理不僅精緻更是下重本，業者們說，一般來說，魚肉很少會運用在早午餐上，大家看到的多是打成魚漿製成的魚排，加上石斑魚成本高又無「規格化」，幾乎都是整隻完好的魚要自理，基本上從沒想過要拿石斑魚做早午餐，所以這次很感謝縣府的相挺，讓他們能大膽嘗試「奢華風味」。

對此，屏東縣長潘孟安笑說，屏東不僅是石斑魚養殖最多的縣市，也是早午餐之都，能將2者最具屏東代表性的產業做結合，是最適合不過的，如此一來不僅能在地推銷國產魚、擴充石斑魚通路，也能提升早午餐創意料理的發想與業績。

潘孟安指出，為有效推廣屏東漁產的特殊魅力，即日起至12月31日，只要到該3家店（咕嘰咕嘰林森店、六吋盤建豐店、漫時光仁愛店），持手機加入屏東好魚官方LINE，都可領取好魚卷，並以99元的價格享用到石斑魚早午餐，但請注意，每家店限量200份。

石斑魚成本高，拿來當食材成本勢必提高，進而影響到賣價，業者坦言，每份石斑魚早午餐都百元起跳，一碗麵也逼近200元，而因之前未嘗試過，不知道市場接受度如何，但相信由縣府推出的「99元方案」能吸引到客人，進而愛上真材實料的美味。