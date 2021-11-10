舉辦聯合國氣候峰會(COP26)的英國政府周三表示，已經有六家汽車製造商承諾要在2040年前逐步退出化石燃料汽車的生產。

瑞典的富豪汽車(Volvo)、美國福特汽車和通用汽車、德國戴姆勒集團(Daimler)、中國的比亞迪、英國的捷豹路虎(Jaguar Land Rover)，都將在Glasgow舉行的氣候峰會上簽署承諾，共同努力遏止全球暖化。

但熟悉內情的人士指出，包括全球前兩大車廠豐田汽車和福斯集團，以及關鍵汽車市場美國、中國和德國，以及一些汽車製造商尚未加入簽署，也凸顯了淨零排放努力的困境。

據國際能源署資料顯示，汽車、卡車、公車、輪船和飛機，佔全球碳排的四分之一，其中多數來自道路車輛。

英國政府的聲明市來自於峰會的一場運輸會議。紐西蘭和波蘭等四個國家正要加入行列，承諾在2040年前要確保所有新車都是零碳排。但是全球最大汽車市場中國和美國卻拒絕加入該承諾，令人質疑承諾的有效性。

消息人士指出，美國雖然沒有加入，但加州和紐約州等主要購車州已經加入該承諾。

一位汽車業消息人士表示，一些汽車製造商對這一承諾持謹慎態度，因為這些要求進行代價高昂的技術轉型。另外缺乏政府的承諾，也會讓支援電動車的基礎設施和電網建設缺乏支援。

目前世界第四大汽車製造商Stellantis也拒絕簽署承諾，其他指標大廠本田汽車、日產、德國的BMW、南韓的現代都未能承諾。

據悉，叫車公司Uber也將簽署2040年淨零排承諾。