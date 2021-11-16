各國承諾推動碳中和，再生能源成了未來發電重要來源，也推升儲能市場商機，而因電池儲能可達到安全且具效能的綠能發電，更是市場需求及關注所在。法人表示，電池儲能系統勢將在各產業扮演關鍵，除了為穩定再生能源產電的電力品質、提升電力可靠度之外，近年全球電動車市場發展迅速、各國用電量持續攀升，都將帶動動力電池及儲能市場與需求擴增，投資人應趕緊抓住這塊電池儲能藍海市場，建議布局聚焦「電動車供應鏈+電池含金量高」的ETF，快速掌握一籃子儲能概念股及電動車電池投資商機。

據統計，至上周五（11/12）止，3檔台股掛牌的電動車ETF的股民突破新高，達22.37萬人，國泰全球智能電動車ETF（00893）為12.7萬人，富邦未來車ETF（00895）突破4萬人，中信綠能及電動車ETF（00896）為5.67萬人。

目前全世界車廠所生產的電動車，其電池儲能的應用種類，以鋰離子電池為市場使用主流，如特斯拉(Tesla)在各地建置智能電動車充電站，就會利用到鋰電池儲能系統。而隨電動車在美、歐、中各國持續傳出銷售佳績，推升電池儲能需求，同時也將帶旺相關電池供應廠獲利。以電池龍頭大廠-寧德時代為例，今年上半年儲能系統收入年增727%、毛利率更達37%，由於電池儲能需求日益擴大，目前電池儲能系統已成為其業績增長的第二大引擎。

國泰全球智能電動車ETF(00893)基金經理人游凱卉表示，全球能源轉型帶來的儲能商機已浮現，事實上儲能系統本身就需要大量的電池，1MW(百萬瓦)儲能系統大約需要14000顆電池（以20安時電量為單位計算），大概是10台特斯拉電動車所需的數量；而就電動車來看，電池是電動車的心臟，能掌握電池供應就能在電動車產業占有一席之地，目前電池成本約占電動車整車成本約3成以上，在各國政策支持下，電動車將日益普及，電動車電池需求也將持續擴大，預估至2030年全球純電動車鋰電池出貨量將達3674百萬瓩，年複合成長率達24%。

國泰全球智能電動車ETF(00893)上個月(10/22)甫搭配追蹤標的指數─ICE FactSet全球智能電動車指數，進行首次的成分股調整，新增的7檔成分股就有4檔是全球電動車電池關鍵大廠，包括中國的動力電池龍頭廠-寧德時代、掌握鋰電池電解液-天賜材料、隔膜龍頭廠-恩捷股份，以及鋰電池大廠-億緯鋰能，迄今成分股共有近2成投資在電池相關供應鏈，涵蓋電池材料供應商及生產廠。