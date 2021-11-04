民進黨立委邱志偉昨（3日）於經濟委員會表示，接獲陳情指出國際避險基金放空台股，才會造成前陣子面板與航運股暴漲又暴跌的狀況，要求金管會證期局調查，副局長蔡麗玲回應，證券市場已有一套監控系統，但會針對該個案進行了解。消息一出引發網友們熱烈討論，但不少人認為股市有漲就有跌，更何況避險基金到處放空各國市場，狠虧「是不是輸不起。」

邱志偉在質詢時表示，航運與面板股前陣子大起大落，外傳是有避險基金刻意放空台股，並點名point 72、Millennium Management及Hel Ved Capital透過手法影響台灣股市，要求證期局調查。對此，蔡麗玲回應，股票市場已經有一套針對量與價的監控系統，但會再針對委員說的個案進行了解。

此事引起PTT論壇網友們熱議，但網友看法卻呈現一面倒，認為有點大驚小怪，「還好吧，有人做多就有人做空，市場才會有火花，只是最後總是有一邊會輸」、「不就正常市場多空波動，虧錢就在申訴」、「放空不行嗎？股市只能漲不能跌？」、「建議台股只能漲不能跌」、「自由市場連這都要管？怎麼不說是中共在背後搞鬼。」

此外也有人狠虧邱志偉的陳情人是輸不起，「輸不起的人在那邊怪東怪西」、「你是不是輸不起」、「陳情的人是被套多慘」、「其實要空的話，應該空對岸或日韓，空個黑手容易控制，獨強的亞股市場腦袋壞掉」、「笑死人，賭輸就告狀要查空軍，巨嬰？」、「這樣說台灣是自由市場，真的要笑死。」

以貨櫃三雄長榮、萬海及陽明為例，從去年下半年至今年7月已上漲將近20倍，在7月初分別站上233元、353元及234.5元歷史高點，但7月中行情出現反轉，短短3個月時間暴跌超過6成，讓不少投資人哀鴻遍野；面板股友達、群創及彩晶則在4月底站上30元高點後開始下跌，同樣是在3個月內重挫5成，許多股民因此出現虧損。