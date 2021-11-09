陽明(2609)指出，目前全球港口作業仍受面臨碼頭壅塞、船期延誤狀況等情況，但海上運輸需求依舊暢旺，導致出口艙位不足與各類產業供應鍵吃緊窘境延續。陽明針對台灣客戶貨運需求，針對台灣出口艙位短缺的歐洲線，11月透過臨時性運力調整執行一航次加班船，以紓緩近期國內產業出口艙位壓力，全力滿足客戶需求。

上海航交所上周五貨櫃運價綜合指數SCFI為4535.92點，下跌31.36點，跌幅0.7％，歐洲線每20呎櫃7637美元，跌幅0.7％，雖然運價有所修正，但業界指出，運價下修主要是攬貨業自己根據實際狀況做的微調，航商運價幾乎沒有調整。另外，11月起包括中遠、長榮和現代等航商都還在調漲亞洲發往美國的GRI，塞港問題依舊嚴峻，短期還看不到緩解跡象，艙位依舊稀缺。

在全球都缺艙情況下，陽明11月加班船服務除了因應客戶需求，也希望積極發揮企業力量協助維持台灣出口競爭力。這次歐洲線加班船服務航次FE3 143AW/FE3 143AE，靠港順序將從鹽田開始，行經高雄–香港–新加坡–蘇伊士運河–熱那亞–南安普頓–鹿特丹–蘇伊士運河–鹽田–2022/01/17抵達高雄。