中鋼(2002)今日開出12月單月內銷盤價，反轉開低，為自去年7月以來，近一年半首度降價，本次平均降幅為1.65%。中鋼仍看好美國基礎建設法案有利後續台灣鋼鐵產業。

上周，大陸寶鋼先調降12月盤價，每公噸普降人民幣200～300元，台塑集團的越南河靜鋼廠明年1月盤價也續開低盤，其中熱軋降每公噸40美元；隨著寶鋼、河靜鋼相繼調降盤價，使得中鋼今日開出的12月內銷盤價面臨壓力，

中鋼10、11月盤價大致為平盤，今日開出12月內銷價反轉開低 中止近1年半之漲勢。

中鋼公司今召開12月份內銷月盤鋼品盤價會議，臨近歲末，中鋼考量國內鋼鐵產業面臨國際行情波動、供應鏈瓶頸、運費高漲、庫存去化及資金調度等壓力，決議12月份內銷月盤除電鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲平盤外，其餘熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料、熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料等產品每公噸均降600元，平均降幅為1.65%。

中鋼指出，近期全球鋼價因區域性的政經環境發展分歧，市場行情持續盤整。受到燃料、冶金煤、副原料等成本增加、建築活動回升以及客戶補庫存等帶動，印度、俄羅斯鋼廠皆積極提高鋼價。然而，同樣受到能源危機的中國大陸，則加強對煤炭價格的調控，做好電煤保供穩價，連帶使大陸鋼品期現貨價格下跌；大陸寶武鋼12月盤價針對不同產品至少下調200~300人民幣，越南河靜熱軋則調降40美元，亞洲行情或受干擾影響市場信心。

中鋼表示，美國與歐盟於10月底達成貿易協議，讓歐盟鋼鋁產品特定配額可豁免關稅，有助於歐盟的鋼鐵外銷至美國；另，歐洲面臨環保、能源等議題，陸續規劃落實碳費、碳關稅，鋼廠也納入碳附加費及能源附加費，有助支撐歐洲鋼價。美國眾議院於11月5日通過約1.2兆美元的基礎建設法案，將用於改善美國道路、橋梁、管路、港口和網際網路連線，根據美國鋼鐵協會(AISI)預估，此法案將使美國鋼鐵需求成長3%至4%，台灣鋼鐵產業有望受惠。此外，為達「雙碳目標」，大陸鋼鐵限產令持續發酵，9月粗鋼產量共7375萬噸，年減超過兩成，減產政策趨嚴將使鋼鐵供給更為緊縮。