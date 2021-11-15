正崴集團子公司森崴能源(6806)今上市掛牌，上市參考價為104.4元。崴能源是國內最完整的一站式再生能源解決方案廠商，從事太陽能、天然氣、水力、風力等再生能源開發、水資源工程施作、營運維護、綠電售電、儲能節能等服務，也是國內首家離岸風電統包工程（EPC）廠家。森崴能源綠電發電量每年達4億度，減碳量213045噸，等同種植1775萬棵樹，相當於737座大安森林公園。

身為節能且重視環保企業，森崴能源員工每年自主發起參與淨灘活動，109年淨攤三次，總計清理1200公斤左右的廢棄物。今年上半年4月11日淨攤一口氣清理了800公斤左右的廢棄物，一來代表員工參與淨灘積極度更高，另一方面也意謂著海洋廢棄物數量日益嚴重，值得各方關切。11月13日再以實際行動保護地球環境，舉辦員工百人秋季淨灘活動，並邀請企業友人及湛團隊成員共襄盛舉，呼籲全民「用綠發電」一起作環保。

目前全球每年約900至1200萬噸塑膠垃圾流入海中，影響逾800種海洋物種，已造成15%海洋物種瀕臨滅種危機。

森崴能源總經理胡惠森表示，除了積極淨灘、搶救海洋生物，為了達成全球減碳目標，目前全球已有超過130個國家設下2050年淨零目標。歐美各國以貿易手段推動碳關稅，台灣的環保署啟動修改溫管法，將徵收碳費，未來企業排碳成本內部化，全面使用零碳電力（綠電）將成為大勢所趨。