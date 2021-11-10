航運業將會是台灣另一座護國神山，交通部常務次長祁文中今（10）日表示，在長榮、陽明、萬海三大國籍航商於2025年新造船全數投入營運後，合計總運能將超過中國大陸的中遠海運（COSCO），躍居全球前四大！

交通部航港局今日舉辦前瞻航運論壇，邀請產官學研各界共襄盛舉，合計實體與線上參與人數逾300。祁文中在致詞時表示，疫情年台灣進出口仍然能夠持續穩定運作、成長，有賴國際航商累積的協助。目前全球前10大貨櫃航商中，長榮、陽明、萬海名列，如果看前20大航商，還有德翔，總計國籍航商佔四席。

若將貨櫃四雄市佔率加總，目前市佔率約10.4％，若加上未來預計交付新船，市佔率預計將上升至12.2％。

全球航運業正處於百年難得一遇榮景，但連帶也衍生供應鏈混亂等問題，在中美貿易戰及疫情衝擊下，全球供應鏈改變，許多產業生產基地從中國大陸往東南亞移動，改變貨物運輸流向，國際各大航商為了搶攻商機，紛紛投入新船建造，未來是否會再度出現供過於求的景氣循環，都是值得關注議題。

再者，綠色航運浪潮襲來，祁文中表示，全球有128個國家宣示2050年達成淨零碳排目標，國際海事組織（IMO）、歐盟陸續公布對國際船舶碳排放更嚴格的政策與措施，加上近期油價緩步攀升的，都需要提早應變。

交通部航港局副局長陳賓權表示，去年全球多國封城、鎖國，國際原油大跌，且因實施寬鬆貨幣政策、紓困，帶動各國對於防疫物資及民生必需品的需求，帶動海運運價走揚；隨著疫情緩和，去年底開始各國陸續解封，重啟經濟活動，加上缺艙、缺櫃、缺工、跳港，台灣居印太地區地緣政治關鍵戰略位置，務實推動航運產業升級掌握契機。

今日論壇，由陽明海運前董事長謝志堅針對台灣航運產業發展回顧與前瞻專題演講，另有長榮海運副總經理蘇燈環、陽明海運董事長鄭貞茂、陽明海運總經理杜書勤、萬海航運總經理謝福隆、裕民航運總經理王書吉、德祥海運總經理涂鴻麟等，同台談全球航運市場機遇與挑戰、國際航商與全球航運市場連結、綠色航運與智慧船舶發展趨勢。

政企分離的航港體制改革即將滿10年，是承先啟後的階段，台灣港務公司也將在11月16日舉辦「優質港口論壇」，以前瞻的角度共同探討台灣航港產業未來的發展方向。