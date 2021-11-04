元宇宙題材發威，反映了科技產業的進步邁入新一里程碑，也衍伸出與各產業結合的龐大效益，保德信投信指出，科技業的進步也讓生技產業獲益良多，特別是新藥研發在科技業的幫助下，有望大幅縮短研發時程與成功率，例如透過人工智慧及電腦運算等，加速新藥標的的篩檢及辨識，大幅縮短研發時程，並提高研發成功率，對於整體生技產業發展不啻為一大利多。

近一年境內外醫療生技基金績效大都有2位數，包括:聯博-國際醫療基金、法巴健康護理創新股票基金、駿利亨德森環球生命科技基金、富達全球健康護理基金、景順健康護理創新基金、凱基醫院及長照產業基金、新光全球生技醫療基金、景順全球康健基金、保德信全球醫療生化基金等。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，藥廠研發新藥最大的挑戰在於耗時與必需付出高昂的成本，根據統計，從發現標的到新藥正式上市，平均需要14年的時間，平均所需投入成本高達18億至26億美元，且整體成功率小於4%，如今在科技產業的幫忙之下，將能大幅提升成功率，並縮減研發時間，進而降低研發成本。

除了藥廠受益，江宜虔表示，目前歐美有不少專門提供生物科技藥品研發服務的企業，如法國的Sartorius Stedim Biotech、美國的賽默飛世爾科技(Thermo Fisher)，隨著近年科技產業與新藥研發接軌，在新藥研發及製造過程中，提供各項以科技為主的解決方案，包括技術、軟硬體設備及資料分析等，加速新技術平台發展，達到縮短研發時程，並降低研發成本的目標，而這些企業近16年的營收、淨利年複合成長率都有雙位數的水準，平均毛利率更達逾四成的高水準。

江宜虔進一步說明，整體新藥研發也持續朝正向發展，包括新冠口服藥等相繼上市，帶動今年下半年新藥研發展望樂觀，據統計，第四季FDA將公布24項新藥的審核結果，並有超過40項重要新藥臨床實驗數據將公布，有望激勵相關個股及次產業股價表現；另外截至10月上旬，FDA已核准41項新藥上市，預期未來在科技業的輔助之下，新藥上市速度將加速進行。