資策進會為落實經濟部技術處科技研發商轉於產業政策，在經濟部技術處「數位分身計畫」及農委會農業試驗所「智慧農業計畫」研發資源支持下，資策會團隊透過結合人類智慧（HI）及人工智慧（AI）的「數位分身技術」導入，協助智慧農漁民發展精準數位決策生產管理，大幅提升生產效率達30％。

資策會國際處表示，在經濟部技術處「數位分身計畫」支持下，結合農委會發展智慧農業政策補助資源，成功爭取在亞太經濟合作(APEC)科技創新政策夥伴會議(PPSTI)，以利用「數位分身技術提升供應鏈生產力，促進APEC區域彈性經濟發展」向PPSTI提案，並獲馬來西亞、菲律賓、俄羅斯、智利、秘魯、韓國及泰國等7會員體支持。

這次活動期透過我國發展智慧農漁業，運用數位分身提高生產效率的成功經驗分享，協助亞太地區改善現有農漁業技術及系統，在後疫情時代，提升供應鏈產能及效率，掌握市場復甦商機並提升獲利。這次展示的數位分身技術也榮獲2019年度，素有科技業奧斯卡之稱的美國百大科技獎(R&D 100 Awards)。

台灣農業技術聞名全球，但受限人力缺口，政府積極透過科技應用導入智慧農業解決方案，數位科技發展快速更迭，傳統領域產業走向「智慧化產業」，如何對症下藥，選擇與導入有效科技，才是領域產業數位轉型關鍵課題。

而科技導入對80％小農為主的台灣農業而言，是一項難以負擔成本。為此，在經濟部技術處「數位分身計畫」及農委會農業試驗所「智慧農業計畫」研發資源支持下，資策會團隊透過結合人類智慧（HI）及人工智慧（AI），以「數位分身技術」協助智慧農漁民發展精準數位決策生產管理，提升生產效率30％。

經濟部技術處指出，「數位分身」為結合AI人工智慧，與人類智慧HI的新興技術，國際研究機構Gartner連續三年評為全球未來關鍵十大技術之一，經濟部技術處在2016年開始布局於前瞻科技研發中，認為領域產業除了自動化效率，同時也需數位保存領域產業技藝，建構AI與HI交互學習與優化的人機協同技術。

農委會農業試驗所副所長蔡致榮也說，數位分身技術應用在農業上，協助小農經驗數位化積累，並透過群體經驗與人工智慧交互作用，精進農業技藝，可解決農業智慧傳承與永續展的最大挑戰。

蔡致榮指出，目前農業雖已有許多IoT大數據，但環境藏有太多不確定因素，如氣候變遷、作物成長表現、水質變化等，縱使具備大數據但仍得依靠農民自身經驗來判斷下一步種植、養殖行為，高度倚賴農民個別經驗，不僅無法穩定供應一定品質、數量的作物，少子化的狀況下，也面臨到傳承接班的問題。

主導整合雙邊研發成果的資策會服創所協理蘇偉仁表示，AI+HI人機跨智協作已經是未來工作趨勢，農業數位分身可成為農民智慧學徒與機器助手，協助人類採取最佳的智慧決策。以台灣的溫室農業為例，面臨農民人手不足、新農民合規生產學習成本高等痛點，在經濟部與農委會研發計畫支持下，讓傳統溫室栽培可結合人工智慧AI與農民經驗的HI，打造智慧化監控、精準化生產之能力，協助農漁產業數位轉型。

展望未來，數位分身技術可廣泛應用在農業、漁業、茶葉領域上，建立全程數據化，品質可析，產銷履歷可溯之品質分級技術，提高科技農民的「智慧化監控」和「精準化生產」。透過APEC組織擴散，可將台灣應用經驗用來協助各會員國提升傳統農漁產業的生產力(productivity)，更達成永續經營(sustainability) ，為全球農漁業永續發展帶來產業升級的新價值。