成功大學首屆「成大電機論壇」今（10）日登場，以「IC產業發展與布局－成電90獻禮」為主題，邀請5位半導體領域系友蒞臨分享，就半導體產業的科技趨勢、新技術的開發、未來市場的發展，進行演說與座談，現場計有200名系友與校外人士共襄盛舉。

此次應邀出席演講的5位半導體成大電機系友，包括記憶體廠旺宏(2337)董事長吳敏求、封測廠南茂(8150)董事長鄭世杰、IC設計大廠聯發科(2454)副總經理高學武、晶圓代工龍頭台積電(2330) 資深副總經理秦永沛、以及代工大廠佳世達(2352)董事長陳其宏。

成大校長蘇慧貞表示，成大今年適逢創校90周年，產學績效在全球名列前茅，其中電機系每年約有近4億元計畫執行經費，配合教師的高品質研究水準，帶領學生突破技術能量與傳承，利用現有產業優勢培育優秀理工人才，期許成大人一起預見具影響力的成功大學。

擔任成電文教基金會理事長的吳敏求表示，成大電機系歷屆校友在半導體領域表現皆十分傑出，系友貢獻也成為台灣科技產業蓬勃發展的重要關鍵。希望藉由舉辦成電論壇，搭建系友間的交流與合作，也分享在半導體產業的新趨勢與應用。

吳敏求指出，半導體產業鏈包括設計、製造、封測、後端系統製造應用等，成電論壇的主軸來自於各產業價值鏈每個技術及系統發展整合的重要角色，期待透過論壇專業分享與互動，激發新的思維。

鄭世杰則認為，半導體產業目前缺的不只是料件及產能，最缺的是人才的培育。台灣半導體占國家GDP及全球產值的比重甚高，希望學校在開課時能跟業界結合，讓工程師及管理人員開設相關課程，使學生在校時便能了解企業所需，進而培育應有技能。