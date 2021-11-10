北市推行疫苗護照，擬採納科興、國藥兩款大陸疫苗，台北市長柯文哲昨天主張與世界衛生組織（WHO）接軌，認可大陸疫苗效力。衛福部長陳時中今天則說，疫苗護照原則上與WHO接軌，但還要考量我國核發的緊急使用授權（EUA），築起另一道防線。

柯文哲昨天在議會備詢時表示，推行疫苗護照應採納WHO標準，春節很多台商要從大陸回來，將來疫苗護照上路，接種科興、國藥疫苗的民眾權益應獲保障。

陳時中今在立法院衛環委員會前接受訪問時指出，疫苗護照的相關政策都還在討論中，原則上會採納WHO標準，另外還會考量國內核發的EUA情形。

對於日本首波邊境開放不含台灣，不認我方小黃卡，陳時中也解釋，這是因為日本沒有做數位認證，目前雙方對紙本內容都還在討論中，相信很快就會有新進度。

至於數位認證何時才能出爐？陳時中說，主要的規格架構都做好了，目前都還在跟其他地方談，最主要還是要有人認才能用。

高雄市長陳其邁昨拋出春節期間居家檢疫一律回歸14天，陳時中回應，10＋4的檢疫模式只是提供民眾一個選擇，若地方政府仍堅持14天也可行。