疫情指揮中心12日宣布，開放有出國需求已接種1劑或2劑高端的民眾，可混打2劑AZ、BNT或莫德納，消息一出引發輿論譁然。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，如果真有人，加打2劑之後，發生嚴重不良反應，不知道政府該負什麼責任？這不是重打，也不叫混打，這根本是亂打！

黃暐瀚今（16日）在臉書發文表示，打高端去不了美國，指揮中心只好開放「加打」，再補2劑，國際疫苗；加打2劑，等於就變成「4劑」，同一個人的身上，在短時間內打了4劑疫苗，會不會怎麼樣？

黃感嘆，這個問題，沒人可以回答，為什麼沒人可以回答？因為根本不知道，沒有人體試驗，沒有混打試驗，指揮中心就是突然告訴大家：「如果你真的要出國，特別是美國，那就補打吧」！黃請問，所謂開放「混打4劑」，或說「加打2劑」之前，指揮中心，做過任何人體試驗嗎？如果沒有，就這樣突然開放讓大家去打，打出問題，誰負責？

今年9月22日，黃暐瀚指出，民進黨立委高嘉瑜就在立院詢問陳時中部長，美國11月要開始實施「認證疫苗完整接種才得入境制度」，她打的是高端，是不是不能去美國？當時陳時中部長回答高嘉瑜：「世界上不是只有美國」。

針對陳時中當時的回應，黃直言，回答要這麼秋，沒關係，但至少2個月是不是就該開始「準備」？找打過高端的人，試打mRNA跟腺病毒疫苗，得到參考數據，再決定要不要「混打」、「加打」或「重打」，才叫負責任，不是嗎？沒想到，指揮中心，都沒有這樣做，打高端之前，也沒警告施打者：「此疫苗尚未獲得國際認證，有出國需求者，建議更換別種疫苗」。

黃痛批指揮中心，什麼指引都沒說，讓77萬人，傻傻打高端，現在確認不能去美國了，再說：「那不然就再補2劑國際疫苗」，顯然指揮中心在高端疫苗的施打政策上，從頭到尾，都是「亂打」；沒有國際認證，就決定讓國人施打；沒有人體試驗，就決定補打2劑，變成4劑。