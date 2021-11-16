衛福部長陳時中脫口罩唱歌影片引發爭議，更扯出飯局妹風波，對此，美女主播陳乃瑜今（16日）在臉書透露自己參加聚會，也被誤認為「飯局妹」，讓她坦言覺得不被尊重，也相當不舒服。

陳乃瑜表示近來「長髮飯局妹」引發話題，讓她想起過去曾被誤認為飯局妺的經驗，當時被新聞上所謂的「知情人士」邀請，出席的還包括商界人士、媒體同業前輩，但自己卻被誤認是飯局妺，很多動作都讓她覺得不受尊重，甚至相當不舒服，因此表明自己身分及職銜後，就匆忙離開現場，她坦言和其他人討論此報導時，表面上和大家嬉笑打鬧，但內心卻是相當壓抑。

陳乃瑜近來回想起這件事，甚至會檢討起自己「是不是看起來不夠莊重嚴肅」、「是不是穿著打扮不夠得體」等，甚至不斷反問自己「真的是我的錯、我的問題嗎」，但也推測或許有很多人打從心裡就認定女性不是他們的座上賓，甚至無奈感嘆：「或許不可思議，但這是真實發生的事」。

對此，網友紛紛留言：「這場餐會的主人，沒讓所有人有機會好好認識你，心態上就不單純了」、「台灣的教育體制下，所有人都是受害人」，陳乃瑜也做出回應：「時隔好幾天，我才鼓起勇氣Po出心路歷程，歧視對女性造成的傷害，就是這樣埋在心裡，不時會出現提醒你，這個世界對女性是多麼惡意排擠」。