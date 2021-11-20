美國一位女主播蜜雪兒比鐸(Michelle Beadle)本周在《The Athletic》的播客上指控湖人前鋒詹姆斯(LeBron James)打壓她，試圖動用自己的影響力讓ESPN開除她。蜜雪兒跟詹姆斯結仇的原因據說是10多年前的「決定(Decision)」事件，當時詹姆斯透過ESPN公開轉播自己從騎士轉隊到熱火的決定，遭到蜜雪兒批評。

詹姆斯的老對手皮爾斯(Paul Pierce)在節目上問起這件事：「傳言他讓ESPN開除你。」蜜雪兒說：「他確實嘗試過，我的反應是覺得很光榮，他居然注意到我了，感激不盡。對我來說那是個很怪異的情況。最初不是私人恩怨，我只是和其他40萬個名嘴一起嘲笑他而已。現在這已經是私怨了，但我覺得很自在，不喜歡人是一件健康的事，你要提防的是那些假裝喜歡每一個人的傢伙。」

蜜雪兒沒有對這項指控提出證據，也沒有具體描述詹姆斯如何透過個人影響力打壓她。蜜雪兒兩度離開ESPN，她在2009年至2012年主持該頻道的節目SportsNation，後來轉到NBC，並於2014年回歸同一個節目。2019年蜜雪兒再度離開ESPN。

「決定」事件曾經對詹姆斯的名聲造成傷害，這其實是ESPN一方提出的主意，詹姆斯放棄騎士轉隊到熱火，引起騎士老闆與當地球迷的憤怒，連摔角手也在克里夫蘭巡迴賽時調侃：「詹姆斯拋下你們而去。」後來詹姆斯回歸騎士，2016年幫助騎士摘下隊史首冠。