即將開打嶄新的T1聯盟新賽季，台中太陽於25日舉辦「葳格國際學校冠名贊助記者會」，藉此公布全新的隊名「台中葳格太陽」、年度口號、觀戰重點，新賽季絕對「耀你好看」！

葳格國際學校是台中地區相當知名的國際學校，提倡創新與多元教育，並重視全人教育，而體育也是教育中相當重要的一環，透過葳格國際學校全方位辦學理念，跨領域結合，適逢在地耕耘的葳格國際學校創辦21週年，也是繼往開來的起點與台中太陽職業籃球隊，攜手成為台中地區最具指標性的屬地球隊。即日起正式更名為「台中葳格太陽」。

葳格國際學校創辦人袁昶平先生表示：「葳格籃球隊在乙組一直都有不俗的成績，這次葳格能夠冠名台中太陽隊，希望能夠結合台中在地的力量，推廣籃球運動，透過葳格幼兒園16年一貫的系統，讓台中的學子們擁有更為強健的心理素質與體魄，也誠心邀請各界共同支持台中葳格太陽隊，共同為中台灣的繁榮與進展攜手向前。」

今天記者會上葳格國際學校創辦人袁昶平先生與汪蔚傑總經理共同宣布推舉同樣關心體育運動發展的現任立法院副院長、中華職棒大聯盟會長蔡其昌先生，擔任「台中葳格太陽」總領隊，蔡其昌總領隊除了熱衷於棒球，對於籃球運動也不陌生，期盼藉由其對於體育運動的熱忱及影響力，幫助「台中葳格太陽」更加厚實屬地主義，促使台中籃球運動蓬勃發展。

台中葳格太陽本土球員一起公開亮相。(台中葳格太陽)

現任立法院副院長、中華職棒大聯盟會長蔡其昌先生強調，相當榮幸能出任台中葳格太陽的總領隊，並承諾台中主場第一場比賽他絕對會到場共襄盛舉，「希望象徵這城市的籃球隊台中葳格太陽，可以獲得更多台中市民的喜愛，也呼籲台中市民為在地球隊加油，而加油最好的方式就是進場加油！」

全新賽季、全新球隊、全新陣容，將由西班牙籍總教練卡米諾斯(Iurgi Caminos)領軍，同樣來自西班牙的助理教練賈西亞(Alberto Garcia)也入閣教練團，本土方面本季轉戰T1聯盟的「太陽士官長」陳靖寰擔任隊長，副隊長則由擁有6年SBL資歷的陳文宏擔任，搭配「台中在地子弟」蘇奕晉、「兇悍防守」李秉鴻、「全能身手」邱柏璋、「旅美歸國」孫思堯、「太陽小跑車」丁聖儒，新人「首輪指名」尤楚翔、「太陽航空」楊承翰、「孟想成真」高孟偉。

外籍球員方面，重回台灣打球的「巴勒斯坦國寶」桑尼、前NBA強力前鋒格林、籃球沙場經驗豐富的大吉以及幼時曾在台中就學，最「在地化」的亞洲外援何喬登助陣，新賽季絕對「耀你好看」！

年度口號「耀你好看」概念源於大自然中最具正面能量的太陽，其無法直視的輪廓將成為最耀眼的存在，新賽季台中葳格太陽將毫不保留同時也「耀你好看」！台中葳格太陽總經理汪蔚傑更宣告，台中太陽主場將呈現最精采的聲光饗宴，要讓球迷看到血脈噴張！