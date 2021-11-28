坦帕灣光芒28日正式宣布與超級新秀法蘭柯(Wander Franco)簽下11年1.82億美元的合約（新臺幣50.7億），平均年薪1655萬美元，超越勇士隊小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)的8年1億美元，這是史上打不滿1年大聯盟就獲得的最大肥約（除了日韓職棒的入札球員）。法蘭柯今年20歲，一般菜鳥球員在這個階段連薪資仲裁的資格都沒有。

不過法蘭柯一開始拿不到那麼多錢，明年預計100萬美元，接下來連續兩年拿200萬美元，2025年球季領800萬美元，2026年達到1500萬美元，2027年才開始突破2000萬美元年薪。最後一季2033年是球團選項，光芒可用200萬美元將他買斷。

擅長打擊的游擊手很值錢，法蘭柯今年在美聯新人王票選第3。光芒老闆史騰柏格(Stuart Sternberg)聲明：「這是光芒與法蘭柯偉大的一日，顯示雙方的互信。我們每年都要組成具有競爭力的球隊，期待法蘭柯為我們的高標準做出許多貢獻。」

光芒是大聯盟最低成本的幾支球隊之一，今年戰績美聯第1，但票房在美聯倒數第2，這支年輕的隊伍成軍24年來首次在一位球員身上砸這麼多錢。

法蘭柯另有簽約獎金500萬美元，如果球團最後在2033年留下法蘭柯，他可多拿2500萬美元，加上激勵獎金（MVP票選前5名），最多是12年2.23億美元。此合約未包含不可交易條款，若法蘭柯被光芒賣掉可多領300萬美元補償金。