這次NBA裁判決定不再偏袒湖人了嗎？過去總在裁判吹判占優的湖人，卻在27日湖人與國王3度延長比賽當中「吃鱉」了，因為根據聯盟28日公布這場比賽的最後兩分鐘裁判報告，竟然出現了3次誤判幾乎都對湖人不利，等同湖人吃大虧了。

根據裁判報告指出，全場第1次誤判出現在末節還剩1分05秒，當時國王後衛哈利伯頓跟「一眉哥」安東尼戴維斯手臂有所接觸，造成一眉哥沒辦法接球，可是裁判並未吹哨，假如當時裁判吹了，湖人就有兩罰機會，比賽不一定進入延長。

至於第2次誤判出現在第1次延長賽還剩9.9秒，國王中鋒艾利克斯連跟安東尼戴維斯出現身體接觸，影響到一眉哥在籃下做出正常動作，可是裁判仍然沒有看到，只要當時裁判吹了，一眉哥就有兩罰機會，比賽不太可能進度第2次延長。

最後一次誤判則在第2次延長賽還剩24.7秒，當時進攻計時器出現故障，卻沒有暫停下來調整時間，而是讓國王最後一波攻擊打完，正常來說，湖人應該還有至少0.7秒的進攻時間，可是裁判偏偏不給。接連3次嚴重誤判，造就湖人最終飲恨輸球結局。