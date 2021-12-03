隨著本季都已經進行四分之一以上賽程，七六人後衛班西蒙斯跟球隊之間問題仍然形成無解狀態，到現在也沒任何可能上場跡象，就算班西蒙斯被發現在七六人主場富國銀行中心練球，七六人總教練瑞弗斯3日受訪時表示，他不想再被問到這個話題。

「我不知道班西蒙斯什麼時候有可能回到球隊，也沒興趣討論這個話題，我根本就不想提到這件事，」瑞弗斯很不耐煩地表示，「我是這支球隊的總教練，我每天見到的都是我所執教的球員，我會讓球隊管理階層去處理『其他』的事情。」

畢竟比起在意班西蒙斯何時歸隊，瑞弗斯現在更需擔心的是，七六人目前只拿11勝11敗，排名落居東區第11的窘境，畢竟他們除了班西蒙斯未歸問題，更碰上不少傷痛與感染新冠肺炎麻煩，也讓他們戰績始終起伏不定，甚至一勝難求。

其實班西蒙斯搞內訌不打問題，本季也在各隊都有冒出類似問題，像是籃網球星厄文拒打新冠疫苗、火箭後衛沃爾想打先發遭拒等等，兩名昔日明星球員本季都還打過，更別提還有籃網前鋒布雷克葛瑞芬、湖人中鋒狄安卓喬丹、塞爾提克後衛肯巴沃克等人慘遭冷凍。