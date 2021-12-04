I’m sorry but I’m at my boys game and the mask underneath the chin makes ZERO sense to me!! — LeBron James (@KingJames) December 3, 2021

前役因為觸發聯盟健康與安全協議停賽的湖人「小皇帝」詹姆斯，4日確定將被聯盟認定是「偽陽性」，重新披掛上陣在洛杉磯內戰登場，也許是躲過至少隔離10天命運，詹皇不禁開始公開呼籲人們趕緊把口罩戴好，甚至利用自己社群媒體表達不滿。

「我很抱歉，但我還是必須說出來，」詹姆斯發推表示，「我來到兒子的比賽現場，看到有人把口罩戴到下巴那邊，對我來說，這根本毫無意義！」似乎認為人們假如不把口罩戴好，根本沒有任何保護作用，所以他才會公開呼籲戴好口罩。

問題是在詹姆斯爆發這次疑似感染新冠肺炎危機之前，他自己就經常被媒體拍到沒有把口罩戴好，甚至先前因傷缺席期間，身穿便服的他更是沒有戴上口罩，就在場邊跟隊友侃侃而談，似乎完全沒有擔心感染問題，如今姿態卻180度轉變。

詹姆斯是在前役遭遇國王賽前，3次新冠檢測當中出現1次陽性反應，才讓他緊急宣告停賽，原本以為他至少缺席10天以上時間，沒想到他返回洛杉磯連續檢測8次都呈現陰性反應，聯盟也很「大方」讓他可以快速歸隊，再次豎立聯盟第一人形象。