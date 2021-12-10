台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

中研院P3實驗室女研究人員感染新冠肺炎，台北市接下來有台北燈節、跨年大型活動，市長柯文哲10日表示，有多少證據做多少事，這2、3天若又出現不明病例，這些活動就要停辦。

台北燈節將在下周登場，緊接著還有跨年活動，外界憂心活動恐怕會因為爆發本土個案取消。

柯文哲今早主持防疫記者會指出，新常態精神是有多少證據、做多少事，把SOP訂好，這2、3天如果又出現不明感染源病例，這些活動就要停辦。

他說，新常態不要太緊張，就是應變跟保險，不贊成現在就把活動全暫停，現在都是假設要舉辦，出現新證據要減量再減量，廠商損失就用保險處理。

柯文哲表示，市府會啟動第3劑計畫，北市83家醫院由負責人處理，該打第3劑的就打滿，醫事團體跟公會聯絡看怎麼解決，警消、環保局人員則造冊接種，原則上還是打滿疫苗，萬一有突破感染至少不會爆發。

他說，台北市打滿2劑已超過60％，局面和6個月前不一樣，如果是6個月前這樣一個案例就慘了，現在第2劑打滿60％，有相當程度抵抗，不用太恐慌，疫苗該打還是要去打，特別是老年人，感染新冠肺炎死亡率70歲以上是22％，疫苗怎麼打死亡率也不會達到22％。

此外，副市長黃珊珊指出，台北捷運場站清消原本是4小時1次，現在改為2小時1次，列車營運8小時清消1次改為4小時，民眾進入捷運、地下街請全程戴口罩，「非禁食線」且保持社交距離狀況下，可暫時脫口罩飲食，違反規定者，最高處1.5萬元並拒絕運送，請多使用悠遊卡、捷運售票機減少人員接觸。