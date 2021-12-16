中研院P3實驗室爆發研究助理感染新冠病毒事件，中研院院士陳培哲質疑中研院出現這些疏漏，是否為了要執行總統府交付的任務？並要總統府給個交代。總統府今天回應，總統和總統府都不會干預學術研究，更沒有陳院士所稱的，所謂交付研究任務的問題。

陳培哲指出，P3實驗室研究臨床病毒學的「重中之重」，要進入該實驗室必須經過P2實驗室等訓練且有豐富歷練的人才能進入。但此次染疫的研究助理資歷和經驗都不足，卻能進入實驗室，中研院用人顯然出了問題。

他質疑中研院此次積極去做不是其所專長的P3，「是不是為了要執行總統府交付COVID-19 種種研發的任務呢？總統府是不是給在很短的時間他們太多的任務，以致忙亂中出錯？」要求總統府有必要出來「給一個說法」。

對此，總統府發言人張惇涵今天表示，中研院作為國家學術研究最高機關，相關的研究都有高度專業性與獨立性，相信陳培哲院士很清楚這點。「總統和總統府都不會干預學術研究，也更沒有陳院士所稱的，所謂交付研究任務的問題」。

至於此次中研院P3實驗室確診個案，他說，中研院廖俊智院長已公開表達歉意，並已啟動調查釐清責任歸屬。