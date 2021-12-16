大巨蛋案2015年因故停工，去年才復工，導致顧問公司需追加服務費，台北市體育局編列630萬元的服務費，對於台北市長柯文哲下令停工，議員批評，始作俑者都沒事，納稅人卻要埋單，看到這筆錢就是「不爽」，過程中一度不同意備查，最終闖關成功。

體育局長李再立表示，2015年5月20日大巨蛋開發案因故停工，直到2020年8月7日復工，導致廠商專案管理履約期程大幅度延長，廠商以民法第227-2條第1項所列之「情事變更」 為基礎，請求追加服務費用共630萬元，去年到議會進行檢討報告，當時委員會不同意備查。

議員吳世正表示，柯文哲下令停工，顧問公司要加錢，當時市議員挨了多少悶棍，現在卻說要追加預算，這是柯的責任，應由市長的預備金處理，大巨蛋根本是柯文哲在搗蛋，教育委員會不同意備查，就不能動支，幹嘛為柯文哲作嫁。

吳世正指出，檢討半天都檢討別人，好像大巨蛋本來就要停工的樣子，柯文哲亂搞自己不檢討，「好像大家都有責任，就是他沒有責任。」

議員王鴻薇痛批，這是政治操作，操作的人都沒事，納稅人卻要埋單，始作俑者要付出什麼代價？議會罵完也沒特別做處理，納稅人付這筆錢就是「不爽」，誰搞出來誰付錢，即使柯文哲動用二備金，也是納稅錢，只是象徵意義。

教育委員會第一召集人、市議員陳重文決議預算通過，但新增審查意見，對於大巨蛋案柯文哲、都發局長下令停工責任未做檢討予以譴責。