台北市動物收容爆量，動物之家重建卻一波三折，原通過5.8億預算改建喊卡，近日市長柯文哲拍板原址興建不挖地下室，北市動保處等單位今赴議會財政建設委員會專案報告，議員質疑動物之家從原方案3460坪，縮減到1800坪，轟新方案面目全非，「議會通過預算不是給市府空白支票！」

柯市府近日確認動物之家原址興建及中繼臨時建物改變為永久建物，動保處長宋念潔說明，中繼評估改建為貓的認養中心，並設計老年犬安養中心，最後在原址只收容犬、中繼只收容貓，貓犬分離，保留預算科目後，預計明年6月30日議會通過調整預算。

產發局長林崇傑表示，減掉公共空間的量，對於涉及貓狗福利的空間沒有改變，預算只編1000元，詳細規畫設計確定後，明年再進行追加減，但經費多少還在評估，新方案預算不會超過5.8億，中繼轉為永久建物的預算不會超過3千萬。

議員簡舒培表示，去年委員會附帶決議要求不得減項發包，不能把面積縮小，減掉動物權益，但去年原規畫方案需要3460坪，現在卻變成1800坪，林崇傑說要在5.8億內蓋好就是最大問題，變成要縮小面積，當柯文哲都說營建成本提高，怎麼可能用一樣的5.8億滿足一樣的動物福利？

議員苗博雅批評，這個方案與之前議會通過的預算，根本「面目全非」，面積減少40％以上，若蓋1800坪可以達到一樣功能的話，之前就是欺騙預算？「我們是不會算數學朝三暮四的猴子嗎？」

苗強調，不只是預算的數字、包括原方案內容都是市議會審查通的，現在內容改得面目全非，這是「法定預算拒不執行」的狀況，議會通過預算不是給市府一張空白支票，這張支票已經綁定原方案內容，若方案要改變要柯文哲報告，且議會要通過才有可能變更內容，若做不到就按照原方案，預算不足就追加預算，否則就違反法定預算應確實執行的原則。

苗也質疑，今年果菜市場追加23億，所有公共工程只有動物之家不追加預算，柯文哲說愛護動物講真的還是講假的？議會要守住底線，哪有市府提案完、議會通過後「開倒車的」，若其他單位都援引此例，預算審過之後過一、兩年翻盤，真的就不用審了。

財委會主席、議員楊靜宇表示，下次會議審預算時，要附帶決議，金額變更或刪除，再進行處置。宋念潔解釋，原址縮減部分是地下室與貓舍，光是地下室就少了1121坪，若刪掉預算科目，恐至少再延宕2年。