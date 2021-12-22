台中市近年來公園數量倍增，市民享有綠地面積增加。市議員陳文政22日指出，台中市公園管理預算恐逐年上升，短短4年從2.1億暴增至4億，公園管理預算恐成「無底洞」，要求市府檢討台中僅有4％的公園認養率，應整合民間力量撙節預算支出。建設局強調，將提高企業認養誘因減少市庫支出。

陳文政表示，隨著台中人口快速增加，公園綠地總數達838處面積更超過730萬平方公尺，公園管理、維護的預算直線上升。2019年建設局編列2.1億的預算，到明年激增至4億暴增一倍；加上現在全球性通膨已成趨勢，未來物料、人力上漲等因素，公園維護管理預算恐逐年增加。

陳文政指出，台北市976處公園民間認養313處比例達32％；台中市838處公園，民間認養卻只有35處，數量比例僅有4％。台北是金融經濟中心，北市大量引進民間力量進行公園綠地認養，節省市府維護公園綠地的預算；台中是精密工業、高科技業重鎮，一定能發展綠地認養業務。

陳文政強調，現行「台中市公園園道綠地行道樹道路附屬設施認養維護辦法」，養護的獎勵，除養護競賽「得名」會公開表揚以外，就剩下設置一塊「認養銘牌」。如何吸引企業認養？市府應修改認養辦法，增加「減稅」等誘因，吸引企業投入認養工作，因應逐年攀升的公園綠地維護需求。

建設局表示，台中市自縣市合併及市地重劃後，公園綠地數量逐年增加，提供市民享有更多的公園綠地面積，市府除持續辦理公園綠地植栽維護及環境清潔外，也積極辦理民間企業認養本市公園、綠地、人行道等公共設施空間，打造更優質的台中市都會環境。

建設局強調，惟民間企業認養多偏愛人行道等就近地點認養，公園的認養率較低一事，將會再積極邀請民間企業認養本市公園，提高企業認養誘因，結合民間力量與市府經費共同維護本市公園綠地，減少市庫支出。