民進黨立法院黨團昨將明年度政府總預算案逕付二讀，跳過委員會實質審查，創下立法院首例。國民黨立院黨團今出面砲轟，蔡英文總統為了將至少20億的政府宣傳費用暗度陳倉，公然沒收民意機關審查預算的權力，這是中華民國憲政史最黑暗的一天，蔡英文儼然成為民主屠夫，國民黨團會繼續在委員會排審預算，也要求將預算案退回委員會重審。

民進黨立院黨團昨以預算審不完為由，發動突襲，將111年度中央政府總預算案自各委員會抽出逕付二讀，形同完全跳過實質審查程序。

對此，國民黨立委賴士葆表示，蔡政府說因為怕預算趕不及在明年農曆年前審完，所以要抽出逕付二讀，但回顧近年預算審查結束的時間點，109年是審到1月20日、108年審到1月17日、1007年審到1月30日、106年也審到1月19日，現在才12月底，蔡英文與民進黨團總召柯建銘到底在急什麼？如此赤裸裸把國會審查權沒收，無疑向全世界宣告台灣民主已死、國會已死。

國民黨立委曾銘宗指出，立委審查預算是《憲法》第六十三條、七十條所授予的權利，民進黨卻閹割權責，這是立法院最黑暗的一天。他說，將總預算案逕付二讀，完全不符程序正義，背後原因，無疑就是明年度政府編列了至少20億作為媒體宣傳費用，如今抽離委員會審查，就是要暗度陳倉，為2022選舉年做準備。

國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，立法院從39年開張到現在，從來沒有哪個獨裁的人、或想要獨裁的人，敢剝奪立院審查預算的權力，放眼全世界民主國家也沒有哪總統或總理會這樣做，「蔡英文總統不能叫總統了，她就叫屠夫，民進黨在立法院也沒有總召了，就是殺手，非常的可惡、可恥。」

費鴻泰強調，國民黨團決定，要求立院本會期要延會審查預算，委員會也會繼續排審預算；同時，更要求立法院將預算案退回委員會重新審查。

立法院內政委員會召委林為洲說，下周將繼續排案預算案，不然立法院直接關門算了，委員會也直接解散。國民黨財政委員會召委李貴敏也說，國會代表人民行使監督權力，立委有審查預算的責任與義務，昨天絕對是中華民國憲政史最黑暗的一天；而民進黨破天荒沒收立法院的預算審查權，就是要掩飾行政單位浮編的事實，相信行政單位都心知肚明，因此下周議程會繼續審查到底。

國民黨立委翁重鈞則說，預算審查不是不能加快，而是得依據中央政府總預算審查程序第八條規定，若是要增減預算或處理特別預算，才不必交給各委員會審查，但仍是得由財政委員會與相關委員會共同審查，最後再提報院會處理，這是立法院自己訂定的規定，怎能如此破壞規定、閹割職權？

翁重鈞強調，大法官520號解釋，實質上的正當，並不可以取代程序上的合法，就像閣揆到立院施政報告，沒經過立院質詢，依照大法官解釋就是不對；因此，昨天總預算案逕付二讀，是百分之百違法違憲，如果民進黨要繼續蠻幹，確實可以到憲法法庭辯論，相信一定會還立法院一個公道。