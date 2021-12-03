只因前役在場邊跟湖人總教練佛格吵架，狄安卓喬丹就被打入冷宮了嗎？佛格3日公開宣布，「魔獸」霍華將於4日湖人與快艇的「洛杉磯內戰」先發上場，而且今後只會使用霍華或狄安卓喬丹其中1人，擺明就是宣告狄安卓喬丹正式遭到棄用。

儘管佛格並未直接說明到底使用霍華或狄安卓喬丹，事實上從前役就可看出端倪，狄安卓喬丹先發打了4分鐘，就跟佛格在場邊爆發激烈口角，剩餘比賽都沒上場，看來佛格已經徹底不爽狄安卓喬丹，接下來除非霍華受傷，才有可能讓狄安卓喬丹上場。

光從本季兩人數據來看，其實表現相差不多，狄安卓喬丹平均上場13.49分鐘，拿4.8分、6.0籃板及0.4助攻，反觀霍華平均上場14.39分鐘，拿5.2分、5.3籃板及0.4助攻，卻因佛格個人的好惡觀感，從此決定了狄安卓喬丹的冷凍結局。

只是佛格本季更加不愛使用傳統型中鋒上場，因為不僅安東尼戴維斯可以打中鋒，佛格甚至更多時間嘗試詹姆斯打中鋒的小個陣容，這從上季無論是馬克蓋索、哈瑞爾或德拉蒙等中鋒都遭棄用可以看出，只能說接下來佛格只能期望詹皇或戴維斯千萬別受傷或感染新冠病毒了。