爵士當家射手米契爾6日攻下全場最高35分，這是他連續第3場比賽得分破30，沒想到爵士差點浪費末節領先15分優勢，最後驚險以109比108斬斷騎士4連勝，爵士目前16勝7敗，排名仍居西區第3，落後並列西區龍頭的勇士與太陽3場勝差。

原本爵士末節一度領先到15分，卻被騎士一輪猛攻追上，甚至打到最後3分10秒，反以兩分落後騎士，幸好康利先投進三分球，戈貝爾接著灌籃取分，爵士109比106領先，加蘭雖投進兩分球，這卻是雙方最後進球，剩下87秒兩隊都沒得分。

尤其是騎士掌握最後一波攻擊，可惜加蘭最後2.9秒三分出手沒進，今年探花莫布利搶到進攻籃板，想要直接點進也沒成功，讓騎士只能無奈以1分飲恨，米契爾賽後表示，「我們就是需要守好最後一次對方進攻，就是這麼簡單。」

爵士除了米契爾，波達諾維奇也有16分，蓋伊替補攻下15分，歐奈爾12分，康利11分，戈貝爾雖只拿6分，卻有20籃板、5火鍋；加蘭替騎士貢獻31分、5助攻、4籃板及4抄截，賈瑞特艾倫17分、10籃板，盧比歐15分，莫布利14分、12籃板。