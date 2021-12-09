今天在NBA場上巫師以119：116險勝活塞，目前戰績來到15勝11敗排東區第5，這場比賽除了當家得分好手畢爾(Bradley Beal)表現出色，庫茲馬(Kyle Kuzma)砍下全場次高的26分，還在末節終了前命中絕殺三分球，無疑是本場比賽的大英雄。

KYLE KUZMA HITS THE GAME-WINNER IN OT 🎯 pic.twitter.com/CHBHgtd43d — SportsCenter (@SportsCenter) December 9, 2021

庫茲馬今天上場39分鐘，砍下26分7籃板4助攻1抄截成績，投籃命中率44.4%、外線40%、罰球85.7%，場上正負值是+2，而他在末節槍響前0.6秒的絕殺三分更是致命，最後活塞倉促出手沒進，讓巫師抱走勝利，順利終止最近的3連敗，而活塞則吞下10連敗。

先發後衛畢爾砍下25分6籃板3助攻1抄截，波普(Kentavious Caldwell-Pope)13分，丁維迪(Spencer Dinwiddie)12分，哈瑞爾(Montrezl Harrell)本場比賽出手不多，僅拿下4分2籃板，但今天其他球員的籃板數分配平均，共有5人搶下6顆以上籃板，不至於讓禁區鬧空城，巫師總共搶下45個籃板，活塞僅37個。

本季庫茲馬、波普和哈瑞爾被交易來巫師表現備受矚目，哈瑞爾目前平均得分最高，場均出賽26.6分鐘貢獻15.6分8.3籃板2.2助攻，投籃命中率65.3%，庫茲馬打25場全先發，平均32.6分鐘拿下12.9分8.4籃板2.8助攻，投籃命中率42.4%、外線35.2%、罰球65.3%，和上季在湖人差不多，他還需要時間證明自己。

波普一樣25場先發，上場29分鐘，拿下11.4分3.6籃板1.7助攻1.3抄截，投籃命中率43.2%、外線40%、罰球89.5%，雖然數據是三個人裡面最低，但整體命中率相對穩定，基本還是以防守和外線冷箭為主，這也是他生涯不斷擔任的角色，另外有畢爾和丁維迪兩大火力，是巫師能打出新氣象的關鍵。