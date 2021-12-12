就算當家球星保羅喬治手肘受傷缺陣，快艇還是有人能在關鍵時刻挺身而出！靠著雷吉傑克生最後2.2秒的絕殺後仰跳投命中，快艇驚險以106比104變走魔術，快艇後衛曼恩說：「當保羅喬治不在場上，我們都知道要把最後一擊交給雷吉傑克生。」

「當我對自己感覺有點沒有信心之際，肯納德走過來告訴我保持自信，這讓我有辦法上場做出一些事情，因為我知道隊友都在我身邊，」攻下全場最高25分的雷吉傑克生說，「我知道當我想要執行最後一擊，就有辦法把那一球投進去。」

事實上，快艇差點被魔術的韌性搞到翻船，打到最後59秒，快艇還領先5分，魔術先靠泰倫斯羅斯3罰俱中，快艇中鋒祖巴茲兩罰中1，柯爾安森尼卻在最後23秒投進追平三分球，幸好暫停過後，雷吉傑克森穩穩投進這記絕殺兩分球。

除了雷吉傑克生，肯納德也投進7顆三分球，貢獻快艇全隊次高的23分，曼恩16分、9籃板，祖巴茲10分；魔術以柯爾安森尼23分最高，泰倫斯羅斯也有22分，法蘭茲華格納20分，蓋瑞哈里斯13分，可惜魔術仍然難逃4連敗命運。