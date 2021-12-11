《紐約時報》資深記者史坦11日搶先爆料，勇士正在認真考慮讓當家球星柯瑞14日出戰溜馬時輪休，藉以增加柯瑞在15日作客紐約麥迪遜花園廣場遭遇尼克時，打破雷艾倫所保持的史上投進最多三分球紀錄的機率，問題是柯瑞也有可能12日出戰七六人就破紀錄。

柯瑞目前累積在例行賽投進2964顆三分球，距離打破雷艾倫所保持的歷史紀錄還剩下10顆，甚至也有機會打破他自己所保持的連續投進三分球場次紀錄，當前他已經連續149場至少投進1顆三分球，距離打破自己紀錄還剩下9場差距。

問題是當前勇士即將面臨嚴苛的東區客場5連戰，分別遭遇七六人、溜馬、尼克、塞爾提克與暴龍，其中對上溜馬與尼克的比賽是背靠背，也就是14、15日連兩天都要出賽，勇士考慮讓柯瑞輪休其中1場並不過分，畢竟他也都33歲了。

以柯瑞本季場均投進5.5顆三分球的進度來看，最有可能打破雷艾倫紀錄的場次還是14日出戰溜馬，只是在關注度與觀眾數明顯不如麥迪遜花園廣場的溜馬主場打破紀錄，或許能在歷史悠久的麥迪遜花園廣場破紀錄更有意義，勇士會如此考量也算正常。