現任美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）本月再度升級COVID-19疫苗規定，自27日起，所有12歲以上參與公眾群聚的人都必須完整施打兩劑疫苗（或是嬌生單劑疫苗）。這讓抗拒打疫苗的籃網球星厄文（Kyrie Irving）回歸的希望愈來愈渺茫，但不知為何，籃網反而開始對厄文回歸重燃期待。

根據美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）最新消息，籃網內部再度對厄文在季末前回歸抱持樂觀。究竟是什麼原因讓籃網有期待，報導沒有細說。

客觀環境看來，現況對厄文很不利，市長白思豪擔憂在冬季碰上變種病毒Omicron可能造成的大傷害，希望在新年除夕之前先發制人，強化疫苗施打以減低親友團聚的擴散力道。因此在公家機關員工強制接種疫苗後，政策也擴大到民間企業，成為「開全美先例」的強制令。目前紐約市的成人將近90%至少施打過1劑疫苗。

其實依照規定，厄文在別的城市仍然可以出賽，只是籃網完全不讓他上陣，所以厄文本季3490萬美元的薪資仍可領到一半，即使他最後一場都沒打。球團高層說過這不是針對厄文，而是整支球隊必須做為一個團體來運作。

假設厄文忽然改變心意要以最快速度回歸賽場，最好的選擇是打嬌生單劑疫苗，這樣他在接種後兩周即可出賽，如果是兩劑式疫苗就要拖到1個月以上。不過球迷也質疑，厄文是否能在這麼短時間鍛鍊到比賽需求的體能狀態。