Free agent Wesley Matthews plans to sign a deal with the Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium. The 12-year veteran, who spent last season with the Los Angeles Lakers, is set to return to Milwaukee. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2021

看來上季總冠軍公鹿很喜歡簽下湖人不想要的球員！才跟考辛斯簽約的公鹿，4日被《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，將跟上季效力湖人的麥修斯簽約，繼續補強外圍火力，其實麥修斯曾在2019-20年球季效力公鹿，這次也算重回老東家。

身為2009年落選球員，麥修斯先後待過爵士、拓荒者、獨行俠、尼克、溜馬、公鹿、湖人等隊，上季他以1年360萬美元合約加盟湖人，卻在球季結束後乏人問津，直到今天才告重新回到NBA打球，而且是重返上季總冠軍公鹿的懷抱。

由於公鹿陣中已經擁有15名擁有保障合約球員，為了可以順利簽回麥修斯，公鹿只好把希臘籍菜鳥前鋒卡萊查基斯釋出，卡萊查基斯本季替公鹿打了9場例行賽，平均只拿1.8分、0.9籃板，當然很容易成為公鹿清出球員名額的犧牲品。

公鹿本季平均每場可以投進14.3個三分球，位居聯盟第3，有了麥修斯的回歸，勢必能讓他們三分火力更加猛烈，目前公鹿戰績14勝9敗，排名升回東區第4，接下來只能希望主力不要再次受傷或感染新冠肺炎，否則他們想要衛冕難度很大。