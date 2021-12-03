大聯盟超級強投「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)前幾天以超級天價加盟大都會，為本季大聯盟自由市場投下震撼彈，他將與陣中賽揚獎級投手狄葛朗(Jacob deGrom)組成傲人雙巨投，而薛爾瑟本季短暫加盟道奇，在季後賽疑似被教練操壞了，今天美媒則曝光他當初手臂疲勞的真正原因。
薛爾瑟本季後期加入道奇比上半季更加神勇，例行賽出戰11場拿下7勝0敗自責分率1.98的瘋狂成績，接著進入季後賽他也成為道奇教練羅伯茲(Dave Roberts)手中最重要的一枚棋子，羅伯茲可說是將他的價值發揮到淋漓盡致，彌補道奇失去柯蕭(Clayton Kershaw)和包爾(Trevor Bauer)的缺憾。
道奇先是派薛爾瑟打贏外卡戰，國聯分區賽扛完第三戰先發後，又「中二日」在第五站擔任終結者關門，接著僅休息2天後再於國聯冠軍賽第二戰先發出賽，而當時他在賽後坦承自己手臂已呈「死亡狀態」，很多人都認為教練把這位37歲的老將給用壞了。
不過事實卻與大家想的不同，據《The Athletic》記者吉羅利(Britt Ghiroli)指出，道奇為了讓薛爾瑟在季後賽有充足體力，而限制了他的投球次數，造成他投球和耐操能力變弱，因而在季後賽出現過度疲勞狀況，吉羅利提到過去薛爾瑟在國民每5天就要投110球，並擔任世界大賽關鍵投手。
而實情真的很少球迷知道，直到最近才遭到吉羅利爆出，他也說這是從薛爾瑟口中自己說出來的，看來薛爾瑟並不是抱怨教練在季後賽讓他投太多，而是讓他在例行賽「投太少」所導致整個身體狀況不平衡，當然或許羅伯茲與教練團是希望他能好好準備季後賽，沒想到卻本末倒置傷到薛爾瑟。
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