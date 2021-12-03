大聯盟超級強投「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)前幾天以超級天價加盟大都會，為本季大聯盟自由市場投下震撼彈，他將與陣中賽揚獎級投手狄葛朗(Jacob deGrom)組成傲人雙巨投，而薛爾瑟本季短暫加盟道奇，在季後賽疑似被教練操壞了，今天美媒則曝光他當初手臂疲勞的真正原因。

Scherzer said the Dodgers limiting his pitch count and trying to keep him fresh for the postseason lowered his work capacity and he thinks led to his dead arm. Said in DC he was relied on and pushed to consistently go 110 pitches every five days so more built up for ‘19 WS run — Britt Ghiroli (@Britt_Ghiroli) December 1, 2021

薛爾瑟本季後期加入道奇比上半季更加神勇，例行賽出戰11場拿下7勝0敗自責分率1.98的瘋狂成績，接著進入季後賽他也成為道奇教練羅伯茲(Dave Roberts)手中最重要的一枚棋子，羅伯茲可說是將他的價值發揮到淋漓盡致，彌補道奇失去柯蕭(Clayton Kershaw)和包爾(Trevor Bauer)的缺憾。

道奇先是派薛爾瑟打贏外卡戰，國聯分區賽扛完第三戰先發後，又「中二日」在第五站擔任終結者關門，接著僅休息2天後再於國聯冠軍賽第二戰先發出賽，而當時他在賽後坦承自己手臂已呈「死亡狀態」，很多人都認為教練把這位37歲的老將給用壞了。

不過事實卻與大家想的不同，據《The Athletic》記者吉羅利(Britt Ghiroli)指出，道奇為了讓薛爾瑟在季後賽有充足體力，而限制了他的投球次數，造成他投球和耐操能力變弱，因而在季後賽出現過度疲勞狀況，吉羅利提到過去薛爾瑟在國民每5天就要投110球，並擔任世界大賽關鍵投手。

而實情真的很少球迷知道，直到最近才遭到吉羅利爆出，他也說這是從薛爾瑟口中自己說出來的，看來薛爾瑟並不是抱怨教練在季後賽讓他投太多，而是讓他在例行賽「投太少」所導致整個身體狀況不平衡，當然或許羅伯茲與教練團是希望他能好好準備季後賽，沒想到卻本末倒置傷到薛爾瑟。