這幾天大聯盟自由市場相當熱鬧，許多球隊都紛紛簽下大咖自由球員，不過除了捕獲新援，留下陣中大將也是難題，道奇先後放走強投薛爾瑟(Max Scherzer)和游擊手席格(Corey Seager)，不過他們今天總算留住一位大將，預計將重新簽回工具人泰勒(Chris Taylor)。

除了席格外泰勒本季表現也很出色，他還能守多個位置，據美國記者羅森索(Ken Rosenthal)報導，道奇將以4年6000萬美元(約台幣16.6億)留下他，相較於用超級長約留住席格看來是更加值得的操作，因為遊騎兵可是向席格開出了10年大約，道奇恐怕得付出更多代價。

泰勒本季出賽148場，507個打數能敲出129支安打、20支全壘打，有73分打點還有13次盜壘，打擊率.254，而在季後賽他也迎來大爆發，其中在國聯冠軍戰對勇士第5戰轟出3響炮，單場13個壘打數寫下道奇季後賽隊史紀錄。他今年季後賽出賽11場，有4轟12分打點優異成績。

而雖送走一投一打，留下泰勒完全是最正確決定，道奇整體實力仍不錯，打線還有威爾史密斯(Will Smith)、孟西(Max Muncy)、騰納(Justin Turner)、貝林傑(Cody Bellinger)和貝茲(Mookie Betts)等人，而據傳先發柯蕭(Clayton Kershaw)可能投奔遊騎兵，不過包爾(Trevor Bauer)若能回歸，將補上此空缺。