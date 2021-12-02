根據《ESPN》報導，紐約市長最新選舉過程中公布了選票，讓不少球迷感到意外與震驚的是，包含籃網杜蘭特、哈登、尼克蘭道爾等NBA球星竟然都獲得了選票，可見得這些球星們是有多麼受到追捧。

這些球星當中獲得紐約市長最多選票的是蘭道爾，他得到了6票，同樣是效力於尼克的巴瑞特有3票，傳出可能被交易的肯巴沃克1票，布魯克林籃網陣營則是杜蘭特、哈登與至今還因防疫規定無法上場的厄文各1票，最意外的是遠在亞特蘭大的老鷹主力球星崔楊也有1票。