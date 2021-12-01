大聯盟季後因年度獎項與自由市場簽約熱度不減，而今天傳出的是一則八卦消息，據美國媒體《Business Insider》記者爆料，大聯盟本季在比賽中偷使用了兩種不同的球，大聯盟球員對此都不知情，接著聯盟承認了這項指控，引起外界一陣議論。

而運動分析專家威爾斯(Meredith Wills)則透露了這兩種球的差異性，一種是重量較輕、打不遠的新球，重量大約在124到125克，另一種是跟過去類似，較重、飛行距離遠的球，重量大約127克，大聯盟本季傾向用較輕的球，阻止全壘打滿天飛情況，這是他們之前所承諾過的。

大聯盟2018年收購(Rawlings)作為比賽用球專門製造商，此廠商位於哥斯大黎加，並以手工製作，他們指出今年2月計畫改變用球後碰上新冠肺炎，這導致新的球生產延遲，來不及趕上開季，所以本季才會拿舊的球來使用，但此說法遭到質疑。

根據廠商產線編號來看，大聯盟在2019年10月就開始生產新的球，並沒受到疫情嚴重影響，而且在1月又開始生產舊球，這完全打臉了大聯盟產量不足的說法，另外聯盟也表示有告知球員今年會使用兩種球，但《Business Insider》訪問了10名球員後都沒人知道。

🚨⚾️ 2021 MLB BASEBALL STUDY RESULTS! ⚾️🚨

Used two difft balls ☑️

Made two difft balls (again!) ☑️

Didn’t tell people ☑️

Didn’t correct “new ball only” assumptions ☑️

(Per @BWDBWDBWD via @thisisinsider: players, coaches, scouts, execs are NOT happy…😤)https://t.co/PpCGyp7wTL — Dr. Meredith Wills (@Bbl_Astrophyscs) November 30, 2021

而大聯盟在球的使用上不是首次出現問題，但之前在季中發生的「黏黏球」事件較偏向球員，道奇王牌右投包爾(Trevor Bauer)、洋基巨投寇爾(Gerrit Cole)就曾被指控使用松交油和外部物質投球，能增加控球掌握度和球的轉速，接著聯盟在比賽中也開始檢查球員的手套甚至衣物。