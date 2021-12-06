包含「球弟」拉梅洛鮑爾、洛席爾、普朗里與麥克丹尼爾斯4名黃蜂球員都因觸發聯盟健康與安全協議至少停賽10天，沒想到黃蜂5日面對老鷹，仍靠布瑞吉斯與烏布雷攜手轟下60分，黃蜂終場130比127強壓老鷹，也終止最近3連敗。

儘管一口氣少了4名觸發聯盟健康與安全協議停賽球員，黃蜂仍跟地主老鷹一路糾纏，更在末節打出11比2小高潮取得超前，布瑞吉斯最後1分04秒投進高難度中距離，幫助黃蜂取得124比118領先，可是胡爾特馬上幫老鷹投進三分球。

不過打到最後31.4秒，華盛頓在籃下接獲隊友妙傳，凶猛單手灌籃取分，黃蜂仍然領先5分，接下來地主老鷹雖然想用故意犯規追分，可惜黃蜂仍用穩定罰球回應，甚至華盛頓還在最後7.8秒擁有完全空檔灌籃，黃蜂仍以3分差距贏球。

布瑞吉斯最後攻下全場最高32分，外加4助攻、4籃板、3抄截、1火鍋，烏布雷也幫黃蜂貢獻28分，但他罰球4罰0中，柯迪馬丁替補拿下19分，海沃德與艾許史密斯各有18分；老鷹以柯林斯31分最高，崔楊25分、15助攻，胡爾特28分。