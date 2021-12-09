美國職籃新球季10月底開賽至今，每支球隊都進行了20餘場賽事，運彩根據歷史對戰以及各項數據預測各隊走勢進而開立讓分、大小…等各項備受歡迎的遊戲玩法，今天筆者就抓出本季3支屢屢跌破台灣運彩眼鏡的驚奇球隊，提供給喜歡運彩的朋友們參考。

費城76人

上季結束球團就與狀元控球西蒙斯(Ben Simmons)種下心結，西蒙斯至今尚未歸隊，好在頂替上來的二年級控球馬克西(Tyrese Maxey)表現得有板有眼，開季76人打出一波8勝2敗的亮眼佳績，可惜命運弄人，新冠疫情開始在隊內蔓延，缺兵少將的情況下，76人接下來的14場比賽僅拿下5勝，由於大多時間人手吃緊，76人得分能力受到影響，再加上他們擁有全聯盟最慢的PACE(每48分鐘攻守回合數)，開季至今76人不斷打出比運彩開立大小值還要小的賽果，出現小分機率高達67%。

克里夫蘭騎士

騎士目前戰績13勝12敗排名東區第8，但不要因此而小覷他們，這樣的勝率在西區足以躋身前5，騎士用超出預期的扎實防守讓台灣運彩開立的讓分值屢屢失準，他們的場均失分僅102.4排名聯盟倒數第二，統計本季讓分玩法，騎士的過盤率居然高達76%，也就是說只要在讓分玩法蒙著雙眼投注騎士，抱回獎金的機會將近八成！

金州勇士

上段提到的騎士場均失分倒數第二，而讓對手平均得分最低的就是勇士(100.6)，至於進攻方面勇士每場平均得分是113.6僅次於東區黃蜂以及西區的爵士，綜合來看勇士平均每場可以贏對手高達13分，絕對是本季奪冠的最大熱門，如今台灣運彩開立的勇士總冠軍賠率高達5.00倍值得提早購入。勇士強勢的進攻讓他們讓分過盤率來到71%，堅毅的防守壓制對手得分能力，因此打出小分賽果的百分比也是71%，本季的勇士簡直是攻守兼備的最佳代表！