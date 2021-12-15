華信航空2022年1月27日起新開闢高雄-金門航線，初期規劃每天往返2班，於明（16）日上午9時起正式對外開放訂位，更整合華航集團機隊資源，另彈性調整180人座的台灣虎航A320班機來執行飛航任務，以提升整體運量，未來將視市場運能需要，機動性增飛班次，提供金門航線充裕的航班數及增加座位數。

華信航空表示，旅客可利用華信航空客服專線、華信網站或華信APP訂位購票，也可透過統一、全家超商訂位購買華信航空高雄-金門機票。華信航空繼台北、台中直飛金門後，新開闢的高雄-金門航線，將提供北、中、高搭機民眾往來金門更便捷的飛航服務。

華信航空高雄-金門航線目前每日飛航往返2班，高雄-金門航線AE301 08：15、 AE307 15：55每天分別於上、下午由高雄小港機場起飛前往金門；金門-高雄航線AE302 10：10、AE308 17：50則每日由金門起飛前往高雄。

為慶祝華信航空高雄-金門開航、回饋搭機旅客，華信航空特別推出開航雙重優惠，凡2022年3月31日前，購買並搭乘華信航空高雄-金門航班就享有網路優惠價單程新台幣1388元起（離島居民只要新台幣1300元起）；並自1月27日至 3月31日止共9週時間，週週抽出一位幸運旅客可獲得高雄-金門免費機票一張。

配合民航局統一要求，春節管制期間（2022年1月28日~2月8日）金門機位，將併同開放第2波加班機統一開賣。2022年1月27日以及2月9日以後高雄-金門班機，則將於明（16）日上午9：00起接受訂位，歡迎搭機旅客多加使用。