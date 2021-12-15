華信航空開闢高雄-金門新航線，並敲定2022年1／27首航，明(12／16) 日上午9時開放訂購機位。另明年春節該航線機位，也將併同民航局公告春節開放第2波加班機時間點統一開賣。

金門縣府觀光處說明，華信航空高雄-金門航線將於明年1月27日首航，明日上午9時開賣機位。同時在春節管制期間(1／28~2／8)，該航線機位也將併同民航局開放第2波加班機時間點統一開賣。

明(12／16)日開賣的將是明年1月27日及2月9日以後的航班，目前華信航空初步規畫上、下午各1班次，全額票價為新臺幣2154元，有需要的鄉親及旅客可多加利用。

縣府表示，高雄-金門航線自遠東航空停航後，僅剩立榮航空1家獨營，為便利台灣南部鄉親往返，楊鎮浯縣長特指示縣府團隊爭取華信航空加入高金航線行列。自2020年11月16日起，縣府多次拜會民航局及華信航空等相關單位，期間雖然遭遇疫情嚴峻難題，但仍在各方努力協調下促成，對即將到來的春節疏運，投入更多的運能，也讓鄉親往返更加便捷。