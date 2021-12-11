今天在NBA場上太陽以111：90擊退塞爾提克，目前戰績21勝4敗排在西區第2，近10場比賽他們拿下9勝，就算無法再推進連勝紀錄，但狀況仍非常好，而這場比賽還殺出了奇兵，麥基(JaVale McGee)以先發身份拿下全隊最高的21分15籃板，完全彌補艾頓(Deandre Ayton)不在的空缺。

這場比賽主力先發艾頓和戴文布克(Devin Booker)都沒有出賽，塞爾提克照理說要取勝的機率不小，但沒想到太陽的麥基猶如天降神兵，上場26分鐘砍下21分15籃板2助攻2阻攻，投籃命中率56.3%、外線2中1、罰球2投全進，沒有任何失誤，場上正負值+18排全隊第2。

今天麥基在比賽第二節大發神威，連拿7分打出氣勢，加入球隊一波進攻高潮，半場結束太陽就以57：39遙遙領先，麥基已拿下11分9籃板，效率非常高。另外他全場出手16次進了9球，還貢獻一發三分彈，身手相當全面，更送出2記麻辣鍋兼顧防守重任。

此戰綠軍禁區球員威廉斯(Robert Williams III)和荷福德(Al Horford)討不到便宜，前者拿下10分5籃板2火鍋，後者9分4籃板3助攻，尤其荷福德命中率只有低迷的25%，無法在禁區造成威脅，相信這也是麥基的功勞之一，加上克勞德(Jae Crowder)貢獻16分9籃板2助攻1抄截1阻攻，建構強悍防線。

JAVALE MCGEE 💪



21 PTS (season-high)

15 REB (season-high)

1 3PM (season-high)

48 FPTS (season-high)



Home W for the @Suns ☀️ pic.twitter.com/iOo90T3Aap — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 11, 2021

而太陽完美發揮團隊籃球，麥基21分已是全隊最高，布里吉斯(Mikal Bridges)砍下14分、沙米特(Landry Shamet)10分、保羅(Chris Paul)10分、佩恩(Cameron Payne)17分、強生(Cameron Johnson)16分，得分點眾多，對手難以招架，綠軍只靠主力球員塔圖(Jayson Tatum)24分和薛洛德(Dennis Schroder)15分撐場。