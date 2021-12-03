儘管當家射手戴文布克將因左腿筋拉傷缺席一段時間，太陽的連勝紀錄卻沒打算就此中止！太陽3日全隊7人得分上雙，最後以114比103力拔活塞，在鳳凰城球迷面前創下隊史新高18連勝紀錄，除了暫時獨居西區與聯盟龍頭地位，也送活塞8連敗。

原本打完上半場，太陽69比51大幅領先，打破隊史連勝紀錄應無問題，沒想到活塞偏不認輸，第3節打出17比0小高潮，轉眼縮小差距到1分，幸好保羅末節再次上場穩住軍心，太陽更靠沙梅特最後1分57秒投進穩住勝局的三分球。

太陽得分最高的是佩恩、卡麥隆強生兩名替補各拿19分，布瑞吉斯18分，艾頓17分、12籃板，保羅12分、12助攻，沙梅特14分，麥基10分；不過太陽連勝紀錄馬上面臨嚴苛考驗，因為他們明將背靠背出賽，還在客場遭遇柯瑞領軍的勇士。

無奈吞下8連敗的活塞，目前仍居東區與聯盟墊底的尷尬位置，看來短期之內很難擺脫這個位置，葛蘭特攻下全場最高34分，外加6籃板、3助攻，今年狀元康寧漢19分、5助攻，先前跟詹姆斯爆發流血衝突的史都華，貢獻12分、14籃板。