看來籃網本季就是拿公牛沒有辦法！東區前兩名球隊5日在布魯克林碰頭，公牛克服首節就折損卡魯索的困境，更靠「球哥」朗佐鮑爾最後16.9秒投進關鍵三分球，最後以111比107氣走地主籃網，公牛本季兩度遭遇籃網都贏，跟仍居東區龍頭籃網之間勝差僅剩0.5場。

儘管先發上場的公牛後衛卡魯索，只打7分59秒就因腿傷退場，公牛仍能緊咬比分不放，甚至打到末節一開始，公牛發動13比4猛攻，反以92比86超前，雙方打到最後1分07秒，布魯斯布朗的上籃，幫助籃網追到102比105的局面。

不過拉文最後48.9秒兩罰俱中，雙方差距仍有5分，儘管杜蘭特隨即投進三分外線，可是朗佐鮑爾馬上回應三分球，杜蘭特雖在最後13.5秒切入放進兩分球，可惜公牛接下來兩罰中1，仍然保有4分的穩定領先，籃網也告追趕不上了。

公牛以拉文攻下全場最高31分表現最佳，迪羅薩也拿29分，朗佐鮑爾雖然只拿8分，卻有9籃板、7助攻、2抄截與3火鍋的另類貢獻；杜蘭特攻下籃網最高28分，外加10籃板，艾卓吉20分，哈登14分、14助攻與7籃板，全場卻投21中5。