大聯盟官網的球員照片消失。（翻攝自MLB官網）

大聯盟進入26年來首度封館，球迷第一個看見的變化就是官網的球員肖像全部消失了。從美東時間1日23時59分開始，現行勞資協議結束，大谷翔平、卓奧特(Mike Trout)等每一位40人名單裡的球員大頭照都變成空白剪影。因為大聯盟失去球員工會的肖像授權，直到他們溝通出新版協議為止。

「我首先要感謝你們繼續支持棒球，過去的球季，我們再度明白國球如何讓我們團結一心度過全球疫情的挑戰。當我們走出這個歷史上黑暗的時刻，球場又有滿滿的球迷，數百萬的家庭感受到一起觀看棒球的愉悅。這也是我為何對現在的情況如此失望，即使聯盟盡了最大努力，也無法將26年的勞資和平延續下去。」

大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)在官網發表「致球迷的一封信」，提到他很失望，但不感到挫折，他仍樂觀雙方在開季前達成協議。同時他說球員目前已經很爽了，現在沒有別的職業聯盟如同大聯盟這樣不設置薪資上限與合約長度，只有在大聯盟才能看到這種10年以上的3億美元保障合約。在談判破裂之前，各隊在自由市場砸下的錢已經刷新紀錄，資方也沒打算要在談判中動到這塊，聯盟還提出「團薪底限」「全聯盟DH」的計畫來幫助球員獲取更多工作機會。

「遺憾的是球員工會帶著對抗而不是妥協的策略走上談判桌。」「我們不能允許1994年的季中罷工重演，這是我們欠你們各位球迷的，你們值得更好的。」